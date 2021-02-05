Эпицентр землетрясения, докатившегося до Азербайджана, находился в Армении

В западном регионе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает Report, стихийное бедствие ощущалось в Гяндже, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабекском, Шамкирском, Газахском и других районах.

По данным Бюро исследований землетрясений, в 19:36 по местному времени на территории Армении рядом с озером Гейча произошло землетрясение. Землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана — в Газахе, Товузе, Гедабеке, Гяндже, Шахбузе — силой в 4-5 баллов, в других районах — 3-4 балла.

Как сообщил Национальный центр сейсмологического мониторинга Грузии, толчки ощущались также в Грузии. По информации центра аа границе Армении с Грузией произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр был зафиксирован вблизи армяно-азербайджанской границы.

На территории Армении одно за другим произошли еще два землетрясения магнитудой 3,8 и 4,2 балла.

Все три толчка ощущались в Грузии, включая Тбилиси.