В Мариуполе пострадавшие от отравляющего вещества неизвестного происхождения находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Об этом говорится в сообщении полка «Азов» в микроблоге Twitter.

«Пострадавшие в результате распространения врагом отравляющего вещества неизвестного происхождения в городе Мариуполь лица находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения был на определенном расстоянии от места пребывания людей», — говорится в сообщении.

Как сообщает Мариупольский городской совет в Telegram, несколько ближе к распространению отравляющего вещества находились военнослужащие.

«Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере невозможно через вражеский огонь, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений», — говорится в сообщении.

При этом, среди пострадавших гражданских худшее состояние — у пожилой женщины.

«Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и жжение в области ротоглотки, слизистых участков глаз», — сказано в сообщении.