Эмир Катара прибыл в Иран, где проведет встречу с Роухани

По сообщению агентства, катарский эмир встретится с иранским президентом в воскресенье вечером.

Катарское агентство новостей QNA отметило, что в ходе своего визита в Тегеран эмир обсудит, в частности, двусторонние отношения, последние события в регионе, а также «региональные и международные вопросы, затрагивающие взаимный интерес».(РИА Новости)