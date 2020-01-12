Эмир Катара прибыл в Иран, где проведет встречу с Роухани

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с визитом в иранскую столицу Тегеран, где проведет встречи с рядом официальных лиц, включая президента Ирана Хасана Роухани, сообщает агентство ISNA.
По сообщению агентства, катарский эмир встретится с иранским президентом в воскресенье вечером.
Катарское агентство новостей QNA отметило, что в ходе своего визита в Тегеран эмир обсудит, в частности, двусторонние отношения, последние события в регионе, а также «региональные и международные вопросы, затрагивающие взаимный интерес».(РИА Новости)
| 2020-01-12T14:48:50+00:00 12 января 2020, 15:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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