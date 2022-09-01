Самые популярные азербайджанцы на российской сцене — народный артист EMIN, Bahh Tee и Turken, Jony, Rauf & Faik, Ellai выступили с грандиозной концертной программой перед военнослужащими в городе Кяльбаджар.

Артисты исполнили свои самые популярные песни и хиты, сообщает #.

«Большая честь выступать в городе Кяльбаджар для военных – защитников нашей Родины. Хочу поблагодарить всех артистов, принявших участие в концерте, и сделавших это с большим удовольствием и гордостью», — прокомментировал EMIN в беседе с # культурно-патриотическое событие, и добавил цитату из своей известной песни: «Живи, родной Азербайджан!»

«Мы давно планировали дать этот концерт в воинской части, но это было небезопасно, поэтому мы с радостью сделали это, как только получили соответствующее разрешение», — сказал народный артист.

В ходе поездки EMIN и другие артисты пообщались с защитниками Родины, выразили им свое признание и восхищение.

Также артисты пообедали вместе с военными, сделали с ними совместные фотографии на память.

Отметим, что все артисты приехали в освобожденный Карабах и выступили абсолютно безвозмездно, считая это за большую честь!