Эмери подписал 3-летний контракт с «Вильярреалом»

«Вильярреал» объявил о назначении Унаи Эмери на пост главного тренера.

Как сообщает пресс-служба клуба, с Эмери подписан контракт на три года.

Эмери уже работал с клубами из Ла Лиги. Так, он возглавлял «Валенсию» и «Севилью», с которой трижды выиграл Лигу Европы.

Также 48-летний специалист работал в «Спартаке», «ПСЖ» и «Арсенале».

Ранее «Вильярреал» объявил об уходе Хавьера Кальехи с поста главного тренера команды. С ним клуб занял 5-е место в Ла Лиге и вышел в групповой этап Лиги Европы. (sports.ru)