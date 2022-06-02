Присяжные на судебном процессе в Вирджинии 1 июня единогласно признали актрису Эмбер Хёрд виновной в очернении репутации её бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Процесс о диффамации рассматривался с 11 апреля и вызвал новый виток обсуждения проблемы домашнего насилия в американском обществе.

Хёрд признана виновной по всем пунктам обвинения. Присяжные постановили, что её заявления о муже были ложными.

Актриса должна выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов США компенсации. Ей в свою очередь присудили 2 миллиона компенсации по её встречному иску: жюри решило, что Депп клеветал на супругу через своего адвоката, присяжные удовлетворили одну из трёх жалоб пострадавшей.

58-летний Депп подал иск против 36-летней Хёрд из-за статьи, подписанной её именем в газете The Washington Post в декабре 2018 года. Из текста следовало, что актёр мог подвергать её домашнему насилию. Он не был назван по имени, однако истец заявляет, что текст фактически разрушил его репутацию и карьеру. Он потребовал от бывшей жены компенсации в размере 50 миллионов долларов.

Актриса подала встречный иск. Она утверждала, что в браке подвергалась «физическому насилию и жестокому обращению». Ранее Депп уже проиграл суд в Лондоне против газеты The Sun, назвавшей его «человеком, избивавшим жену». Сам актёр заявляет, что никогда не поднимал руку на женщин. (svoboda.org)