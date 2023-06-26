Британский музыкант Элтон Джон дал последнее выступление у себя на родине. Он выбрал в качестве места для прощального домашнего концерта музыкальный фестиваль Гластонбери. Концерт прошел 25 июня. Сэру Элтону была предоставлена самая престижная из площадок фестиваля — Pyramid Stage, а также честь стать последним выступающим на Гластонбери в этом году.

76-летний музыкант вышел ну сцену в костюме золотого цвета и в своих традиционных очках.

За роялем артист исполнил многие из своих хитов. При этом выступал он не один — на сцену были приглашены несколько известных гостей. Речь идет о солисте группы The Killers Брэндоне Флауэрсе и певице Рине Саваямой.

Закончился концерт песней Rocket Man и фейерверком, фестиваль был официально завершен таким образом. (Газета. Ру)