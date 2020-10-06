Эльшад Мамедов: «Операция в Карабахе – двусторонняя пневмония для экономики Армении»

Развитие отечественной экономики, как считают некоторые эксперты, будет происходить, в том числе, благодаря наращиванию выпуска продукции для военной промышленности.

Долгие десятилетия развитие военно-промышленного комплекса являлось в мировой экономике одним из основных локомотивов экономического развития. Это связано с приростом инвестиций, причем преимущественно в высокотехнологичные сферы. Поэтому развитие военно-промышленного комплекса может сыграть положительную роль в развитии азербайджанской экономики, считает доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов.

Война не может не сказаться на экономике любой страны, но по убеждению экономиста, вооруженный конфликт в Карабахе не будет долгосрочным и серьезного негативного влияния на нашу экономику не окажет. Если для азербайджанской экономики это будет чих, то для армянской–двусторонняя пневмония.

«Безусловно, важно решать задачи, связанные с защитой территориальной целостности нашей страны, а потому мы обязаны поддерживать конкурентоспособность, силу наших вооруженных сил, и потому необходимо развивать военную промышленность. Последние события еще раз показали, что Азербайджану необходимо развитие промышленности и импортозамещения, в том числе по военно-промышленному комплексу»,– сказал он #.

Зависимость от других стран всегда ставит национальную экономику в более уязвимое положение, а потому важно от этой зависимости хотя бы частично избавляться.

«Военно-промышленный комплекс- сложная сфера. Если говорить о высокоточном оружии, то надо сказать, что в мире всего несколько стран производят такое оружие. И в течение ближайших десятилетий, а может и столетий производство высокотехнологичного оружия будет монополией небольшой группы стран. Но,– говорит Мамедов,– есть целый ряд направлений, начиная от военной экипировки и заканчивая техническим обслуживанием вооруженных сил страны, в которых можно и нужно увеличить потенциал внутреннего производства и добиться импортозамещения. У нас за основу взят правильный подход и многое, в чем нуждается наша армия, мы можем производить в Азербайджане»

Когда мы говорим об импортозамещении, то речь идет не только о предотвращении утечки валюты из страны, развитии ненефтяного сектора, но и об открытии новых рабочих мест, борьбе с безработицей и повышении покупательной способности населения.

Но развитие военного производства, как подчеркивает эксперт, ни в коем случае не должно идти вразрез с мирными отраслями экономики, так как без этого обеспечить устойчивость нашей экономики невозможно. По словам Мамедова, сегодня мы наблюдаем, что вооруженные конфликты часто решаются не на поле боя, и те страны, которые обладают более устойчивой экономикой, обладают большим преимуществом. Это наглядно видно по сегодняшним событиям в Нагорном Карабахе. Если бы Азербайджан в течение последних 20 лет не реализовывал бы политику экономического развития, то говорить о существенном преимуществе только благодаря военной промышленности было бы трудно.

Нужно развивать экономику системно, и как подчеркивает Мамедов, не стоит забывать, что сегодня в приоритете сферы, связанные с человеческим капиталом, такие как здравоохранение, образование, наука и т.д.

Отметим, что ранее по поводу развития военной промышленности высказался руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан. Сейчас производство в значительной степени нацелено на покрытие нужд азербайджанской армии, сказал он местным СМИ.

По его словам, идет увеличение объемов производства внутри страны, и тем самым никакого отрицательного воздействия на ВВП республики операция в Нагорном Карабахе не имеет. «У Армении иная ситуация, ведь она сейчас будет вынуждена брать кредиты для проведения военной кампании», — подчеркнул Шабан.

Он констатировал, что во время первой и второй мировых войн военные заказы получали гражданские компании, и если контрнаступательная операция в Нагорном Карабахе продолжится, то больше половины заказов на нужды азербайджанской армии будут сделаны в стране.