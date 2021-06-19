Интервью с мастером йоги – Эльшадом Рагимовым.

— Что, на ваш взгляд, дает йога людям? Почему эта древняя практика не изжила себя даже в наше наполненное всевозможными учениями время?

— Йога приобрела широчайшую популярность, так как:

позволяет бороться со стрессовыми состояниями

расслабляет и восстанавливает нервы

повышает гибкость позвоночника

развивает физическую силу

улучшает подвижность суставов

учит управлять дыханием

способствует оздоровлению и омолаживанию организма

учит справляться с негативными эмоциями

— А, что йога в вашем понимании? Как давно ею занимаетесь?

— Йога для меня стала частью жизни, окрыляющее дыхание вносит в мою жизнь ноты размеренности и гармонии. Она помогает мне справиться с трудностями, с эмоциональными расстройствами, стрессами, а иногда просто понять себя и других. Йога имеет множество ответвлений: от духовных практик смирения, до физиологического совершенствования. Для меня это нечто среднее — как источник мудрости, к которому, я обращаюсь ежедневно, получая максимальное удовольствие от жизни.

Регулярно​ ​ занимаюсь​ ​йогой с 2012 года, а с 2013 года преподаю различные стили и направления йоги,

— После того, как йога стала неотъемлемой частью вашей жизни, наблюдались ли какие- то изменения в теле​?

— Да, конечно. Наблюдаются следующие изменения:

Общее оздоровление организма

Избавился от стрессов и негативных переживаний

Забыл что такое​ ​ боль​ ​ в спине и суставах

Избавился от лишних килограммов

Полон энергии​

Улучшилась осанка

Ускорился метаболизм​

Повысился иммунитет

Перестал болеть

— Какой вид йоги вы практикуете и почему?​

— Я практикую аштанга -виньясу йогу​.

Расскажу о нескольких видах йоги.

Аштанга- йога развивает тело: прорабатывает все группы мышц, делает его гибким и эластичным, и что немаловажно, дарит идеальную физическую форму.

Очищает тело на физическом уровне, выводя шлаки и устраняя застои, и на энергетическом –​ снимает блоки в каналах нади, по которым циркулирует жизненная сила –​ прана.

Дыхание уджайи успокаивает нервную систему и ум. Избавляет от бессонницы и других расстройств нервной системы. Приносит чувство покоя, удовлетворенности и умиротворения.

Практика Дришти развивает силу концентрации и способность направлять внимание.

Замки помогают стимулировать работу внутренних органов и оздоравливать тело. Например, мулабандха эффективна при психосоматических и дегенеративных болезнях. А удьяна бандха, по сути, является своеобразным массажем для внутренних органов, воздействует на функцию поджелудочной железы, печени, балансирует работу надпочечников и придает сил всем внутренним органам.

Практика имеет удивительный эффект на ментальном плане. Изначально она предназначена для людей, чьей управляющей энергией является раджас, или страсть. Этих людей обычно характеризует тяга к деятельности, они активны и зачастую суетливы. В ходе практики происходит трансформация от раджаса к сатве, или энергии благости. Это большое продвижение по лестнице духовного развития, ведь благость – это энергия позволяющая устраниться от бессмысленной материальной активности и запустить процесс самоосознания. Это энергия мудрецов и великих йогов.

Я описал лишь некоторые из бонусов практики, которые показались лично мне наиболее ценными, на самом же деле, они бесчисленны.

В общем, если по прочтению моей скромной заметки вы вдохновитесь начать практиковать аштанга виньясу, пожалуйста, отнеситесь внимательно к финальным советам:

определите свои физический, психологический и духовный уровень – не пытайтесь перескочить сразу на более высокий уровень без достаточной базы;

будьте серьезны и осознанны в своей практике;

найдите квалифицированного учителя, поскольку любое знание передается без искажений только в цепи ученической преемственности;

будьте упорны в работе над собой;

ставьте цели и прилагайте усилия для их достижения;

получите максимум пользы;

наслаждайтесь процессом практики и внутренним спокойствием, которое она вам непременно принесет.

— Йога у многих ассоциируется с буддизмом, Индией, есть ли в самих занятиях религиозный подтекст?

— Я не очень компетентен в этом вопросе, однако, насколько мне известно, нужно понимать, что слово «йога» довольно многозначное, и в целом означает не столько какую-то единую систему или учение, сколько определенный метод или набор практик для достижения контроля над физической и психической жизнью самого себя, а в конечной перспективе — для достижения полного освобождения от страданий.

— Йогу нужно начинать с инструктором или можно изучать самостоятельно?​

— Если вы только начинаете осваивать йогу, то очень советую сначала пойти в группу и хотя бы какое-то время практиковать под руководством хорошего инструктора. Дома в начальный период стоит только повторять какие-то простые вещи, освоенные на занятиях.

Дело в том, что большинство людей, не имевших серьезного опыта ни в спорте, ни в танцах, очень плохо знают и чувствуют свое тело. Типичный пример: сидит человек, согнувшись в три погибели и​ чуть ли не спрятав подбородок между плеч, а, когда просишь его распрямиться, смотрит в ответ удивленным взглядом – «Так я же и так прямо сижу, разве нет?» Тело привыкло к такому согнутому положению, и оно уже воспринимается как естественное. А расправишь плечи, выпрямишь​ спину – возникает чувство острого дискомфорта: неудобно, непривычно и даже неестественно. Поэтому, самостоятельно принять такую «неудобную» и «неестественную» позу человек вряд ли сможет. Ему просто в голову не придет, что так – правильно. А, в большинстве асан важны как раз подобные нюансы – прямая спина, ровная поясница, равномерное вытяжение двух боков — при наклоне к одной ноге большинство начинающих йогов скручивают тело в неизящный полумесяц. Самостоятельно выстроить правильное положение тела мало кто сможет сходу. А неправильное выполнение асан не просто бесполезно, но еще и травмоопасно. И это не шутки: можно зажать шею, повредить позвоночник, добиться защемления нервов, потянуть мышцы, повредить колени и т.п. У меня есть несколько знакомых, которые получали травмы при самостоятельной усердной практике, либо – в группе псевдо- инструктора, пытаясь все делать «как гуру».

Например, в таких вроде бы простых позах как пасшимотанасана («складка»), халасана («плуг»), адхо мукха шванасана («собака мордой вниз») легко повредить позвоночник, если делать эти наклоны с скругленной спиной. В этих случаях идет сильное давление на межпозвоночные диски, что может привести к их деформации, или нарушению их целостности (грыжам, протрузиям). А, между тем, грыжа уже неустранима. То есть, человек навсегда получает травмированный позвоночник.

Но даже для опытных практиков освоение новых и сложных асан также лучше проводить под руководством инструктора. Опять же – в целях безопасности.

Например, сложные балансы на руках, сложные скрутки и прогибы я бы не посоветовал осваивать самостоятельно никому. Большинство опытных инструкторов уже знают поэтапное освоение этих асан. Они представляют, какие подводящие позы вам дать, какие шаги предшествуют входу в асану, а также – что в вашем теле в этот момент является наиболее уязвимым, на какие моменты необходимо акцентировать внимание. Со стороны это не всегда очевидно.

Например, при освоении стойки на руках, или пинча майюрасаны (стойках на предплечьях), если руки недостаточно сильные, есть непризрачный шанс упасть и удариться головой, а то и свернуть шею. В зале при освоении таких поз инструктор​ обычно страхует учеников.

При рьяных попытках освоения падмасаны (лотоса) можно легко повредить колено или голеностоп, если не следить за правильным положением голени и коленей. Не все усердные и опытные практикующие обращают внимание на подобные «мелочи».

Из стойки на голове важно делать правильный выход, чтобы создать правильное вытяжение шеи и восстановить внутричерепное давление.

— Можно ли сказать, что ваша профессия развивает внутренний мир?

— Однозначно.

— Известно, что не так давно вы переехали жить на Бали. Что послужило этому, и как проходила адаптация?

— Я давно мечтал жить в теплых странах, ближе к океану​, пандемия просто подтолкнула меня к этому.

Купил билет в одну сторону, захотелось выйти из зоны комфорта, и в декабре 2020 года я лечу на Бали.

Мне нравится на Бали. Тут нет зимы, океан в пятиминутной доступности, открытые и улыбчивые люди, солнце и пальмы

Первые эмоции я не забуду никогда. Чувство свободы и искреннего счастья переполняли меня. Из аэропорта я поехал в город Убуд, снял виллу и просто отдыхал от​ ​рутины мегаполиса и круговорота событий в мире.

Привыкать к острову долго не пришлось. Здесь собрались люди со всего мира и привезли с собой на Бали культуру десятков стран. Тут каждый найдет себе еду по вкусу, жилье на любой кошелек и друзей по интересам.

— Йога там также интересна среди местных жителей?

— Среди местных жителей я не замечал интерес к йоге, они занимаются земледелием.​

— Наверное, и экзотический пейзаж способствует упражнениям?

— Несомненно.

— А что скажите о медитации? Что для вас она значит и медитируете ли вы?

— Я медитирую​ ​ каждый день, нужно спокойное место, чтобы никто не тревожил.

Медитация приносит изменения на физическом уровне — каждая клеточка вашего тела наполняется праной (жизненной энергией). Когда уровень праны в организме возрастает, это приводит к увеличению радости, спокойствия и энтузиазма. На физическом уровне медитация:

снижает высокое кровяное давление;

снижает уровень лактата (молочной кислоты) в крови, избавляя от приступов тревоги;

сокращает боли, связанные с напряжением, такие как: головная боль (тензионная), язва, бессонница, мышечные и суставные боли;

повышает выработку серотонина, который отвечает за хорошее настроение и поведение в обществе;

укрепляет иммунную систему;

повышает уровень энергии, т.к. вы получаете доступ к внутреннему источнику энергии

Медитация настраивает волны головного мозга на альфа-ритм, который действует исцеляюще. Ум становится свежим, утонченным и находится в великолепном состоянии. При регулярной практике медитации:

у вас сокращаются беспокойства и тревожные состояния;

повышается эмоциональная устойчивость;

улучшаются творческие способности;

преобладает состояние радости;

развиваются интуитивные способности;

вы обретаете ясность и​ спокойствие ума;

проблемы теряют свое значение еще до того, как входят в вашу жизнь;

медитация обостряет ум, фокусируя и расширяя его путем расслабления;

острый ум, если он не расширяется, вызывает​ напряжение, гнев,​ и разочарование;

расширенное сознание при отсутствии​ четкости,​ остроты ума​ может тормозить активность и прогресс;

баланс между острым умом и расширенным сознанием приносит совершенство.

Медитация помогает вам осознать, что состояние счастья обусловлено именно вашим внутренним настроем, вашей позицией.

Чтобы испытать все преимущества медитации, важна регулярная практика, которая занимает всего несколько минут каждый день. Включенная в ваш ежедневный график однажды, медитация непременно станет лучшей частью вашего дня.

— Говорят, достигнув нужного состояния в медитации, то есть, впав в транс можно позволить своей душе​ выйти из тела и блуждать по миру и даже космосу. Был ли у вас подобный случай и насколько это вероятно?​

— Такого опыта у меня не было.

— Ваш совет всем новичкам​?

— Занимайтесь йогой и будьте здоровы.