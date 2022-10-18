Сын Азада Рагимова — Ариф Рагимов больше не является исполнительным директором операционной компании Baku City Circuit (BCC).

Как сообщили сегодня # в пресс службе BCC, проработавший на этой должности последние семь лет, Ариф Рагимов продолжит свою деятельность в частном секторе.

Исполняющим обязанности исполнительного директора назначен Магсуд Фарзуллаев. В пресс — сообщении отмечается, что Фарзуллаев обладает богатым опытом в организации престижных спортивных мероприятий в стране. Он работал исполнительным директором Национальной гимнастической арены, внес вклад в проведение таких масштабных спортивных мероприятий, как Европейские игры 2015 года и Игры исламской солидарности 2017 года в Баку, а также принимал активное участие в работе оргкомитета Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 года, участвовал в различных проектах государственного значения министерства молодежи и спорта Азербайджана.

«Магсуд Фарзуллаев имеет многолетний опыт в развитии спортивной сферы Азербайджана. Уверен, что он приложит все усилия, чтобы внести свой вклад в деятельность на этой должности, и я всегда готов оказать ему в этом поддержку», — сказал Ариф Рагимов.

В свою очередь коллектив операционной компании Baku City Circuit пожелал Арифу Рагимову успехов в дальнейшей деятельности.

Напомним, что в новом календаре гонок на 2023 год Гран-при Азербайджана Формулы 1 является пятой гонкой и пройдет с 28 по 30 апреля.