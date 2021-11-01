Королева Великобритании Елизавета II, которой врачи ранее порекомендовали двухнедельный покой, была замечена в понедельник за рулем автомобиля. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, опубликовав фото 95-летнего монарха в Jaguar в кузове универсал.

Ее Величество вела в одиночку машину по территории Виндзорского замка в графстве Беркшир под Лондоном, где она с прошлого года проводит большую часть времени. На первой появившейся в СМИ фото королевы с того момента, как она провела ночь в больнице 20 октября, Елизавета II видна в темных очках, а ее голову покрывает платок.

В последний раз глава государства появлялась на публике 19 октября на приеме по случаю проходившего в Лондоне Глобального инвестиционного саммита. Вскоре после этого канцелярия монарха информировала, что королева отменила визит в Северную Ирландию по совету врачей. 20 октября она посетила больницу, чтобы пройти предварительный медосмотр, а на следующий день около обеда вернулась в Виндзорский замок. По данным телеканала ITV, в ночь на 21 октября Елизавета II оставалась в больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона. Эта госпитализация стала первой для королевы за много лет.

Как говорится в сообщении, распространенном 29 октября Букингемским дворцом, Елизавета II продолжит отдыхать по совету врачей в течение еще двух недель, однако будет иметь возможность выполнять необременительные обязанности. При этом, как сообщили в канцелярии монарха, она «твердо намерена» присутствовать на национальной церемонии Поминального воскресенья 14 ноября, когда в королевстве отдают дань уважения британцам, ставшим жертвами военных конфликтов.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что по рекомендации врачей монарх не примет участие в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая открылась 31 октября в шотландском городе Глазго. Однако она, как и было обещано, должна обратиться к лидерам стран, которые должны принять участие в понедельник в торжественном приеме, по видеосвязи.