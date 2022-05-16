Елизавета II появилась на праздновании своего Платинового юбилея в Виндзорском замке и под аплодисменты толпы прошла к своему месту, чтобы посмотреть конное шоу «Галопом по истории». Об этом сообщает Daily Mail.

Ее Величество прибыла на мероприятие на машине под национальный гимн в сопровождении кавалерии и своего младшего сына — принца Эдварда. Затем королева поприветствовала пятитысячную толпу и направилась к своему месту в королевской ложе вместе с Саймоном Бруксом-Уордом, офицером территориальной армии и другом королевской семьи. По словам очевидцев, Елизавета II широко улыбалась гостям и смеялась.

В вечернем гала-шоу приняли участие более 1,3 тыс. артистов, 600 лошадей, детские хоры, оркестр из 75 человек и мировые звезды. Актеры Хелен Миррен, Аджоа Андох, Дамиан Льюис и Мартин Клунс вышли на сцену, а Том Круз прогулялся в толпе зрителей и вызвал большой ажиотаж.

Появление Ее Величества на праздновании Платинового юбилея было под вопросом до последнего момента: Букингемский дворец сообщает о присутствии королевы на том или ином событии день в день из-за ее проблем со здоровьем. Однако за последние три дня это уже второй выход 96-летней Елизаветы II в свет. («Газета.Ru»)