Несмотря на обвинение в изнасиловании сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю сохранит звание полковника гренадерской гвардии армии Соединенного королевства — благодаря просьбе матери. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британских вооруженных силах.

«Королева дала знать [гвардейскому гренадерскому] полку, что она хочет, чтобы герцог Йоркский остался полковником, и складывается ощущение, что никто не хочет делать ничего, что могло бы расстроить полковника», — сказал он.

Принц Эндрю также сохранил другие почетные должности, включая полковника королевских горных стрелков и главнокомандующего йоркширского полка.

После того, как младшего брата принца Чарльза обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, он заявил, что больше не будет представлять королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий.

Американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, впоследствии осужденного за педофилию, третий — на его частном острове. Как подчеркнула Джуффре, в момент совершения предполагаемых преступления ей не было 18 лет.

Эпштейн был задержан в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.