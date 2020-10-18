Елизавета II помиловала мужчину, остановившего террориста с помощью бивня

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного за убийство 42-летнего мужчину, который 29 ноября прошлого года обезвредил террориста с помощью бивня нарвала, сообщает в воскресенье газета The Daily Mail.

В день теракта на Лондонском мосту Стивена Гэллэнта отпустили на день из тюрьмы для участия в мероприятии, посвященном реабилитации заключенных. С помощью бивня, который Гэллэнту передал госслужащий, ему удалось сдержать преступника, который напал на прохожих и успел убить двоих. Позднее на место происшествия прибыла полиция, Нападавший был убит, на его теле нашли муляж взрывного устройства.

Окончательное решение о судьбе Гэллэнта должна принять комиссия по условно-досрочному освобождению.

Гэллэнт в 2005 году был осужден пожизненно с обязательным отбыванием в тюрьме как минимум 17 лет за избиение пожарного до смерти у паба. Вместе с ним был осужден еще один участник драки. 29 ноября 2019 года он впервые со времени заключения под стражу оказался на свободе. (interfax.ru)