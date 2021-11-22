Королева Великобритании Елизавета II посетила церемонию крещения своих правнуков, пишет Daily Express.

Церемония проходила для узкого круга лиц в Большом Виндзорском парке. Крестины были устроены для сына принцессы Эжени Августа Филиппа и сына Зары Тиндалл Лукаса Филиппа.

Первоначально сообщалось, что монарху пришлось отказаться от участия мероприятии, но в итоге ее заметили на пути в церковь. Букингемский дворец молчал о планах королевы, но инсайдеры подтвердили, что Ее Величество была на крещении — это решение откладывалось буквально до последней минуты.

В последнее время королеве пришлось пропустить ряд мероприятий из-за опасений по поводу здоровья.