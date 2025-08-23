США с 2010 года эксплуатируют секретную разработку Boeing — космический самолет X-37B, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, аппарат уже совершил несколько миссий в космосе.

США еще в 2010 году незаметным образом для общественности начали эксплуатировать космический самолет X-37B, секретной разработкой которого занималась компания Boeing, сообщает Bloomberg.

Самолет отнесен к совместному ведению ВВС и Космических сил США (созданы в 2019 году). Поздним вечером 21 августа он отправился в свою восьмую по счету миссию.

В ВВС США считают аппарат «идеальной космической платформой для отработки технологий», экспериментов с военной техникой в космосе и ее возвращения на Землю, пишет Bloomberg. В ходе очередной миссии планируется провести испытания лазерной связи и нового навигационного оборудования на орбите.

Всего у США два экземпляра X-37B. Ни один из них не был утерян во время миссий, о каких-либо неудачах также не сообщалось, уточняет издание. Вместе с тем, отмечают эксперты, государство не предпринимало никаких усилий для строительства большего количества таких аппаратов или создания космического самолета нового поколения. Ситуация не изменилась, даже когда в прошлом году США потратили почти $50 млрд на оборонительные космические программы, пишет Bloomberg.

«Думаю, это забавно», — сказал Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и специалист по отслеживанию космических полетов. «Полагаю, какой-то генерал с энтузиазмом относится к этому и обеспечивает финансирование, но это не является неотъемлемой частью космической стратегии Министерства обороны», — заявил он.

Космические силы США, курирующие миссии аппарата, практически не раскрывают подробности касательно его назначения, отмечает Bloomberg. Единственным способом делать предположения о его работе агентство называет отслеживание данных наблюдений за его орбитальным движением из открытых источников.

Аппарат может находиться в космосе месяцами или годами, приземляться на взлетно-посадочную полосу, как обычный самолет, и проводить оценку полезной нагрузки своего оборудования непосредственно на Земле.

В Космических силах США отказались комментировать Bloomberg возможность использования X-37B и подобных ему аппаратов в рамках инициативы «Золотой купол». Представитель ВВС заявил агентству, что информация о стоимости самолета «не подлежит разглашению». Однако, как пишет Bloomberg, в «прекрасном билле» президента США Дональда Трампа, который он подписал в начале июля, на программу X-37B в течение следующих четырех лет заложен бюджет в размере $1 млрд.