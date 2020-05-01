Элитные бензины стремятся к удешевлению

Цена импортируемого элитного бензина марки Premium Euro-95 понизилась с 1 мая еще на 10 гяпиков (8,3%), составив 1,1 маната за литр. Это очередное снижение цены на ввозимое в страну брендовое автомобильное топливо после мартовского удешевления.

Месяцем раньше решением монопольного импортера элитных марок бензина SOCAR цены на брендовое горючее были снижены — литр бензина Premium Euro-95 подешевел с 1,5 до 1,2 маната, Super Euro-98 — с 1,6 маната до 1,4 маната. В результате предыдущего удешевления, бензин Premium Euro-95 понизился в цене на 20%, Super Euro-98 — на 12,5%.

Обе Премиальные марки ввозимых бензинов составляют лишь 3-4% общего объема рынка, по этой причине их удешевление не повлияет на расходы широких слоев населения и бизнеса. Влияние на экономику и население оказало бы снижение тарифов на «народную» марку бензина АИ – 92 и дизель. Но, несмотря на обвал цены нефти, а также звучавшие в прессе и экспертных кругах предложения понизить стоимость автомобильного топлива широкого потребления, правительство на это пока никак не отреагировало.

По словам экономистов, снижение цен на дизель и бензин местного производства, а также прочие энергоносители, широко потребляемые населением и в производстве, возымело бы серьезное позитивное социально-экономическое воздействие.

«Положительное влияние корректировки тарифов на горючее «народных» марок было бы огромным, поскольку это чрезвычайно важно для развития национальной экономики, — сказал # экономист Неймат Алиев. – Этот шаг представляет ключевой национальный интерес. На данный момент складываются оптимальные экономические, психологические и социальные факторы удешевления энергоносителей. Остается лишь политическая воля для принятия такого решения».

Говоря о причинах прежнего удешевления, в SOCAR отмечали, что брендовые марки бензинов, цены на которые понизились уже дважды с начала года, у нас не производятся, но привозятся из стран Евросоюза, в частности, из Румынии. Соответственно, наблюдающееся удешевление вызвано понижением цен на нефть на мировых рынках и опосредованным удешевлением бензина этих марок в странах-экспортерах. К этому стоит добавить, что стоимость премиальных марок автомобильного топлива не регулируется Тарифным советом, а цены в данном сегменте устанавливаются непосредственно самими поставщиками, что помогает договариваться напрямую с сетью автозаправок.