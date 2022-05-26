Не жизнь, а сказка

Человеку свойственно искать самый лёгкий путь решения своих проблем, особо при этом не заморачиваясь. Эта особенность сынов Адама отложила отпечаток и на фольклор практически каждого народа. Волшебная палочка, джинн из лампы, скатерть-самобранка, — чего только не придумал человек в своих грёзах. Всем хочется найти панацею от всех бед, некий универсальный и единый метод устранения трудностей и испытаний. Так было всегда, так есть и сейчас. Правда, если раньше все понимали, что это лишь мечта и сказки, и такого в реальности существовать не может, то теперь появилось очень много сказочников и ещё больше уверовавших в этих сказочников. Причём число таких «спецов», раздающих налево и направо рецепты от всех бед, растёт с каждым днём. Ещё бы! Деньги-то платят приличные, почему же упускать такой шанс? И ведётся наш народ на этот «культурный» лохотрон в надежде одним выстрелом убить не 2-х или 3-х зайцев, а всех что ни на есть ушастых во всём лесу.

Давайте думать

Наверняка всем приходилось слушать выступления специалистов, которые выдают универсальные рецепты на ТВ, социальных сетях или ютуб-каналах. Вот, например, увеличилось количество суицидов в стране. Всех волнует вопрос: почему? Что делать, чтобы молодые и красивые ребята не сводили счёты с жизнью, продолжили жить и радоваться? Или же извечная проблема отцов и детей, конфликта поколений. Как избежать этого, как навести мосты между детьми и родителями? Да и мало ли таких злободневных тем, будоражащих умы и общество в целом? Разводы, наркомания среди молодёжи, попрание прав женщин… И тут обязательно, по всем канонам жанра, появляется Мистер (ну, или Миссис) Х с готовой «дорожной картой», обычно они позиционируют себя как «психологи» (кстати, к Фрейду и его последователям у нас никаких принципиальных претензий нет). И никаких тебе «пойдёшь налево, будет то-то», «свернёшь направо – словишь то-то». Всё чётко расставлено по полочкам: пойдёшь именно как я скажу, и будет тебе счастье! А иначе – кранты! Не можете воспитать ребёнка? Не можете найти общий язык в молодой семье? Ваше дитятко не хочет признавать ваш авторитет? Так не проблема, для «специалиста» это раз плюнуть! Всех под одну гребёнку! И никто не удосужится возразить: а позвольте-ка, дети-то разные бывают. Да и вообще, люди – у них же у всех свой внутренний, особый мир. И характер у каждого индивидуальный. Одного ребёнка пожуришь за шалости – так он завтра тебе во сто крат больший сюрприз приготовит. А другой сделает выводы, по крайней мере на короткий срок. Путь к миру и спокойствию в одной семье лежит через желудок мужчины, но вот в другой требования главы семейства далеки от кулинарных. Ведь даже наукой признано, что люди по темпераменту делятся на 4 группы. И тот метод, который приемлем для сангвиника, никак не действенен в отношении меланхолика. Это для кошек или собак можно выработать какой-то опосредствованный метод дрессировки. Мы же всё-таки люди! И думать – дарованная нам природой привилегия над всеми остальными живыми существами. Вот и давайте думать, друзья.

Они не подведут

Конечно, критиковать можно, иногда даже легко. Но вот следующий обязательный вопрос: а что делать-то?

Нам не хотелось бы казаться консерваторами, однако на наш взгляд, для решения возникающих проблем, как в обществе, так и в семье (а ведь нас ещё в школе учили, что семья – это ячейка общества), нужно просто оглянуться в прошлое, вспомнить, как поступали наши отцы, старшее поколение. Нужно сбить с себя спесь эдаких всезнаек века атома и высоких технологий, и признать, что какими бы мы не были начитанными и суперэрудированными, жизненный опыт ещё никто не отменял и его ни теоретически, ни практически заместить нечем. Нужно в тяжёлые моменты, когда жизнь кажется очень тяжёлой, а иногда и просто ужасной, вспомнить, что у каждого из нас есть в роду аксакалы. Умудрённые опытом, видавшие виды эти люди всегда готовы прийти на помощь дельными, прошедшими испытания советами, причём без всякой оплаты! Они знают каждого из нас намного лучше, чем все психологи и «специалисты» вместе взятые. Мы выросли у них на глазах, мы им не чужие, и они для нас – тоже. Они как никто другой в мире смогут войти в наше положение, понять суть наших тревог и забот, и выдать тот самый, только для нас пригодный рецепт. И не нужно будет скитаться по просторам инета в поисках панацеи и дорогостоящих лекций. Всё гораздо проще и гораздо ближе. Стоит только тихонько позвать своих аксакалов. И, поверьте, они не подведут. Не подводили веками, не подведут и сегодня.