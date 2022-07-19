Первая леди Украины Елена Зеленская находится с визитом в США, в ходе которого она выступит в Конгрессе и проведет встречи с высокопоставленными американскими политиками.

BBC передает, что в понедельник она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а вторник проводит с первой леди США Джилл Байден. Ее выступление на Капитолийском холме запланировано на среду.

Елена Зеленская и Джилл Байден встречаются уже во второй раз. Первый был в мае, когда супруга американского президента нанесла неожиданный визит в Киев.

В ходе визита Елена Зеленская также встретилась с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр. Агентство выделило миллиарды долларов на поддержку правительства Украины и на гуманитарные нужды.

После российского вторжения американский Конгресс одобрил беспрецедентный пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Большая часть этой суммы предназначена на военные нужды, остальное — на восстановление инфраструктуры. Весь объем должен поступить в Украину к концу сентября.