Результаты выбора 815 квартир, выставленных накануне Государственным агентством жилищного строительства в жилом комплексе Ясамал, вновь аннулированы.

Позже появилось совместное заявление Службы государственной безопасности (СГБ), MİDA и ASAN xidmət, где сообщается, что «умная» система подверглась кибератаке. Мол, перед распродажей в информационных системах государственных органов обнаружились технические неполадки – они и вызвали лишнюю нагрузку. В результате дату электронных распродаж пришлось перенести, ибо такое могло повлиять на результаты выбора.

Но… чем дальше, тем интереснее. СГБ принялось расследовать инцидент и выявило, что на систему ASAN Login Центра развития электронного правительства последовала масштабная кибератака с использованием диапазонов IP-адресов, принадлежащих глобальным хостингам за пределами страны.

Кто именно покушался на электронные торги – пока неизвестно. Говорят лишь, что каналы кибератак полностью выявлены и заблокированы. А в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности возбуждено уголовное дело по статье 273.4 (незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерные данные общественно важных объектов инфраструктуры) УК и проводятся следственные и оперативно-технические мероприятия.

Если официально подтверждено, что имела место кибератака на госучреждение, ясное дело, здесь не обходится без ответственности Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, комментирует эксперт по высоким технологиям Осман Гюндюз:

-На мой взгляд, причина инцидента в отсутствии своевременных мер для нейтрализации массированных DDoS-атак и кибервторжений в систему Asan Login. Полагаю, если бы угроза DDoS была учтена заранее, уровня профессионализма упомянутой структуры было бы достаточно для того, чтобы, на худой конец, заблокировать внешний трафик на Easy login или MIDA. Надеюсь, ответственные лица все это понимают и предпримут предупредительные меры на будущее.

Он также напомнил, что ранее указом главы государства были утверждены меры, связанные с кибербезопасностью критически важных учреждений:

«На мой взгляд, соответствующие учреждения должны активизировать свои усилия по защите безопасности государственных учреждений, в том числе критически важных», — говорит аналитик.

Интересно, что все это происходит в преддверии двухдневного мероприятия, посвященного Международному дню кибербезопасности. Его уже во второй раз проведет одна из крупнейших компаний этой области PROSOL 21-22 сентября. Мероприятие соберет кибер-специалистов из Израиля, Турции, США, Украины, Латвии, ОАЭ, а также такие глобальные и региональные компании, как Nozomi, CheckPoint, SocRadar, Crowdstrike, Palo Alto Networks, Avnon Group, Nubs Group, Agritask, Pyramid Analytics, See Security, MONT, Elcore, Bakotech, Softprom.

Кстати, ранее ответственные чиновники приводили более привычные аргументы. Руководитель аппарата Агентства Фарман Гурбанлы объяснил, что электронных обращений в систему льготного жилья, как и в прошлый раз, оказалось больше, чем предполагалось. В результате этого, система была перегружена и, в конечном итоге, продажа льготного жилья была снова отложена. А вот заместитель директора Центра электронного правительства Мехди Джавадов рассказал, что потенциальных пользователей системы льготного жилья около 20 тысяч человек:

«Ожидалось, что в распродаже примет участие около 50% пользователей. В новом сценарии были проведены тесты на загрузку в соответствии с участием в системе более 20 тысяч пользователей. Все тесты были успешно завершены. Это были стандартные процедуры, что и в предыдущих продажах. В любом случае, мы проведем расследование в кратчайшие сроки и в ближайшее время сообщим об итогах общественности», — отметил он.

Сбои в этой и на прочих электронных порталах были и раньше. Но, как правило, «умные» системы подводили организаторов из-за чрезмерного наплыва пользователей, а результаты мартовских электронных торгов были вовсе аннулированы из-за вмешательства сторонних лиц. Все они были привлечены по статьям 273.3.1 и 273.3.2 (неправомерное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию). Расследование подтвердило, что злоумышленники в обмен на денежное вознаграждение подготовили специальное программное обеспечение для приобретения льготных квартир.

Основная цель электронной системы – добиться равных условий для льготных ипотечников, упростить процедуру выбора и покупки квадратных метров, обеспечив при этом прозрачность и эффективность при рассмотрении заявок граждан. Но именно эти моменты вызывают немало споров. Ранее сообщалось, что иные граждане, купившие жилье на привилегированных условиях, пытаются получить прибыль, предлагая его по высоким ценам и такие моменты вызывают вопросы к социальной сути проекта. Кроме того, множество нуждающихся не может воспользоваться привилегиями в рамках системы «льготного жилья», поскольку многие, в том числе не имеющие своего жилья семьи, не попадают в категорию лиц, наделенных такими преимуществами.