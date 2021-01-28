Эксперты ВОЗ в Ухане вышли из карантина

Международная команда ученых под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ранее прибывших в китайский Ухань для установления причин распространения нового коронавируса среди населения, вышла из режима карантина, которого они придерживались в отеле. Об этом в четверг, 28 января, сообщил международный телеканал CGTN.

Как уточнил один из экспертов ВОЗ, на протяжении минувших двух недель они поддерживали связь с китайскими специалистами с помощью видеоконференций. По данным канала, обе стороны в ближайшее время приступят к совместной практической работе. Агентство Reuters передало, что эксперты покинули отель и сели в автобус, который должен доставить их к одному из мест, где она будет проходить.

Как уточнили в ВОЗ, команду из 10 ученых возглавляет эксперт этой всемирной организации по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек. (DW)