В Национальном университете обороны в рамках «Программы расширения обучения в сфере обороны» НАТО проводится тренинг по подготовке системных администраторов по дистанционному образованию.

Как сообщили # в Минобороны, ведущие специалисты НАТО по дистанционному обучению проводят тренинги для соответствующих представителей Национального университета обороны по вопросам платформы управления обучением на основе веб-системы (ILIAS), возможностей и функций платформы, создания мультимедиа и другим темам.