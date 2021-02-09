Эксперт: США рассматривают независимость Косова как противодействие восстановлению некоей супер-Сербии

Весьма чувствительный момент для Азербайджана и других стран, пострадавших от сепаратизма — Байден указал Сербии на необходимость признать самопровозглашенную Республику Косово.

Президент США Джо Байден поздравил Сербию с предстоящим Днем государственности, указав на необходимость реформ и признания независимости непризнанного Косова. Поздравление американского президента опубликовала в воскресенье пресс-служба администрации сербского президента.

«Мы и далее остаемся непоколебимыми в поддержке Сербии в вопросе европейской интеграции и поддерживаем вас в дальнейших тяжелых шагах по достижению этой цели, включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения по нормализации с Косовом, которое сфокусировано на взаимном признании», — говорится в письме Байдена.

В ответ президент Сербии Александар Вучич, выступая перед прессой после военных учений в городе Панчево в воскресенье, заявил, что «позиции Белграда по признанию Косова ясны», и Белград «должен заботиться о своих государственных интересах» и «не поддаваться эмоциям».

«Благодарю Байдена за поздравления. А что касается взаимных признаний, то это не указано в актах ни одной международной организации. Мы понимаем, что это новая американская политика. Были попытки навязать этот термин взаимного признания как что-то, что нам нужно принять как окончательное решение в Вашингтоне, я уже однажды сказал в лицо, что я думаю о признании, и мой ответ не будет другим», — заявил Вучич.

Это похвально, что он так ответил. И печально, что США вновь подтверждают свою приверженность двойным стандартам в вопросе признания незыблемости принципа территориальной целостности государств. Эта опасная игра дает право той же России продолжать настаивать на «независимости» Абхазии, Южной Осетии, а в перспективе и «ДНР/ЛНР», Приднестровья. Путь к потенциальному разрушению целостности любых государств. Кому и зачем это надо?

Эту ситуацию прокомментировали # известные иностранные политологи.

Директор Института мировой политики Евген Магда (Киев):

— Я думаю, что поддержка Штатами независимости Косова имеет под собой определенные основания. Они связаны с борьбой еще режима Слободана Милошевича с косовскими албанцами, которые пытались добиться независимости этого автономного края Сербии.

Известно, что независимость Косова признают далеко не все европейские страны, и Украина здесь не исключение. В данном случае прецедент действительно достаточно опасный и неприятный. Но я сомневаюсь, что Соединенные Штаты отойдут в этом вопросе от своей позиции.

Думаю, что интерес Соединенных Штатов в борьбе за независимость Косова заключается, среди прочего, и в формировании инструментов влияния на ситуацию на Балканах, которые еще с XIX века называют мягким подбрюшьем Европы. Мы видим, что ситуация там становится все более нестабильной. Хотя страны Балкан продвигаются в НАТО и в Европейский Союз, но очевидно, не такими темпами как хотели бы многие тамошние жители и многие тамошние руководители.

Сербия остается самой крупной страной региона, и она, соответственно, достаточно серьезно влияет на ситуацию в нем. А Косово, особенно в контексте исторических событий и продолжительного пребывания Сербии под турецким владычеством, является крайне болезненной точкой. Поэтому независимость Косова – это фактор, который, наверное, США воспринимают как возможность сделать Белград более уступчивым и гибким, скажем, уменьшив там влияние России. Но я, честно говоря, сомневаюсь в том, что это возможно.

Наверное, стоит напомнить и о том, что в 90-е на Балканах вспыхнул кровавый конфликт между разными республиками бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ), и в этом контексте очевидно, что США рассматривают независимость Косово как фактор, который позволит избежать в ближайшем будущем восстановления некоей супер-Сербии. Поскольку та постарается доминировать в регионе, будет противодействовать дальнейшему расширению влияния Североатлантического альянса на Балканах, ну и, соответственно, способствовать усилению российского влияния.

Старший научный сотрудник Сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Станислав Притчин:

— Ожидать каких-то изменений в позиции США в отношении Сербии, Косова не стоило бы. Потому что в принципе не так много прецедентов, когда бы США отказывались от каких-то своих решений, признавали их ошибочными. Как правило, Штаты продолжают до конца отыгрывать свои решения, даже если они сопряжены с серьезными издержками. Это мы видели в Афганистане, в Ираке.

В отношении Косова тоже вопрос для них принципиальный. После него был ответ со стороны той же России. Поэтому сейчас возвращаться к исходной точке и говорить о том, что США будут пересматривать свою позицию по Косову – ну, это вообще маловероятно.

Изначально здесь преследовалась цель максимально ослабить Сербию, как союзницу России, с одной стороны, и с другой – как наиболее крупное государство бывшей СФРЮ, вокруг которого собственно и формировалась бывшая Югославия. Удар был нанесен за счет признания Косова, а последствия этого шага просчитаны не были. Никто не подумал о том, что это решение может серьезным образом повлиять на международную карту, создать прецедент изменения границ государств под давлением каких-то демографических моментов.