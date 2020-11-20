Эксперт: Безграмотные действия французских парламентариев сопряжены с очень серьезными последствиями для их страны

Франция подкинула беспокойства в и без того непроясненную ситуацию с будущим той части Нагорного Карабаха, на которую не ступила нога азербайджанского солдата.

Многочисленные СМИ распространили информацию о том, что на официальном сайте Сената Франции появилось «Предложение о принятии резолюции в соответствии со статьей 34 (1) Конституции о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики». Там сказано, что это предложение, внесенное в верхнюю палату парламента этой страны 18 ноября 2020 года, подписано 5 депутатами — президентом группы республиканцев Брюно Реталье, председателем Социалистической группы, экологом и республиканцем Патрисом Канне, председателем группы центристского Союза Эрве Мармелем, председателем республиканской коммунистической группы граждан и экологов Элиан Ассасси и председателем группы по охране окружающей среды Гийомом Гонтаром.

Причем сенатор Реталье сообщил, что «резолюция о признании Францией Республики Арцах» будет рассмотрена 25 ноября. По его словам, только признание независимости позволит «надежно гарантировать права и свободы населения» Нагорного Карабаха «перед лицом турецкого исламистского экспансионизма».

Одно то, что проект резолюции о необходимости признания «Республики Арцах (НКР)» подписали главы пяти крупнейших политических фракций Сената, символизирует общий консенсус в Сенате Франции по вопросу независимости «Арцаха».

Интересно, какими могут быть последствия для Франции, если она продолжит в том же духе? Если Сенат признает «НКР», будет ли это законодательное признание означать, что и исполнительная власть обязана ему подчиниться? Если так, то Франция, как пристрастная сторона, должна быть лишена места не только сопредседателя, но и вообще члена Минской группы ОБСЕ. У официального Баку появятся все основания требовать этого на международном уровне, и отказываться от любых контактов в этом формате, пока к нему будет иметь отношение Франция.

А вообще, неплохо бы уже сейчас официальному Баку распространить заявление с открытым предупреждением Франции о всех неприятных последствиях для нее, в случае если она пойдет на признание сепаратистского образования. И в нем, наверное, можно было бы упомянуть о сепаратизме на Корсике, об итальянском сепаратизме в восточной части Лазурного берега, с которыми Франции приходилось вести борьбу. Можно напомнить, видимо, и о возможных экономических потерях, если Азербайджан предпочтет заменить французский импорт каким-нибудь другим.

О том, какой видится эта ситуация ему, и как можно предотвратить ее нежелательное развитие пока еще остается время, рассказал по просьбе # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Я так понимаю, что во Франции влиятельными политическими силами запущен маховик признания незаконного образования на территории Азербайджана. Это совершенно противоречит не только азербайджано-французским отношениям и практически нарушает их основополагающую базу, но и противоречит политике Европы. Противоречит принципам ОБСЕ. Противоречит уставу Евросоюза.

ЕС несколько лет назад принял внешнеполитическую доктрину, в которой выражает приверженность территориальной целостности как своих государств – членов ЕС, так и государств-соседей и партнеров. Неоднократно говорилось о том, что Евросоюз признает территориальную целостность стран Восточного Партнерства, и будет всеми возможными средствами отстаивать эту целостность. Франция является членом ЕС, и значит, ее действия противоречат ее же собственным обязательствам.

Я думаю, что здесь определенную политико-правовую оценку должен дать Европейский Союз. Если Франция решится на такой шаг, она встанет на позицию ревизии, пересмотра принципа нерушимости территориальной целостности государств.

Поэтому безграмотные действия французских парламентариев сопряжены с очень серьезными последствиями. В случае официального признания «НКР» Парижем, Франция автоматически вылетает из Минской группы ОБСЕ и вряд ли туда вернется. Она фактически перестает быть беспристрастным игроком в нашем регионе и открыто выражает интересы Армении. Какой смысл вообще развивать отношения с таким государством? В данном случае мы видим в лице Франции адвоката Армении, и я думаю, что если сценарий сенаторов будет реализован, нам понадобится пересмотреть все отношения с этой страной.

Что нужно предпринимать уже сейчас? Во Франции есть достаточно солидное азербайджанское лобби. У Франции есть серьезные экономические интересы в Азербайджане. Есть крупные французские энергетические компании, заинтересованные во взаимодействии с Азербайджаном. Та же Total вложила более 1 млрд долларов инвестиций в Азербайджан. В 2021 году начнется разработка крупного газового месторождения «Абшерон». И если французы хотят, чтобы сотрудничество в этих направлениях продолжало развиваться, они должны отреагировать на вот эти поползновения своих депутатов.

Если парламент Франции все-таки примет свою резолюцию, то есть все основания полагать, что и правительство с этим согласится. Потому что это правительство Макрона. Он и его кабмин – это конечно большое недоразумение.

Сегодня Франция умудрилась испортить отношения с исламским миром в целом, у нее также серьезные проблемы с рядом ведущих государств западного полушария – это целиком и полностью заслуга Макрона. Это по большому счету случайный человек в политике. Внутриполитическая ситуация во Франции говорит о том, что следующие выборы он вряд ли выиграет.

Но, так или иначе, пока он президент и руководит Францией, к сожалению, всякие нежелательные сценарии вполне вероятны. Поэтому Азербайджану сейчас нужно делать все возможное, в том числе использовать рычаги в рамках европейской дипломатии, чтобы отвратить Францию от подобного недальновидного шага.