Научно-фантастическая повесть «Джава» азербайджанского писателя и публициста Александра Хакимова выставлена на Amazon, сообщает #.

«Слабый стремится жить не хуже других. Сильный стремится жить лучше других. И только Личность живет так, как считает нужным», — кредо главного героя, астронавта Джаваншира Халилова, он же Джава, завоевывает все большее число читателей.

Напомним, что недавно книга азербайджанского писателя была издана в мультимедийном издательстве Стрельбицкого (Украина), а также на крупнейшей литературной платформе «Литрес».

В книге описан Баку будущего и экспедиция азербайджанского национального космического экипажа к Ганимеду, спутнику Юпитера. Книга, по мнению читателей из разных стран, претендует на лучшее произведение в жанре национальной фантастики.