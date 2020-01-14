Экс-президенту Кыргызстана продлили срок ареста

Суд решил продлить срок заключения под стражей бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По словам защиты, суд поставил увеличить срок заключения Атамбаева на два месяца, то есть до 15 марта 2020 года.

Также адвокат рассказал, что следующее заседание по делу состоится 16 января.

Бывший президент Кыргызстана был арестован 9 августа. Атамбаев обвиняется в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Усенбека Ниязбекова.

| 2020-01-14T15:58:30+00:00 14 января 2020, 21:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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