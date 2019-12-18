Экс-президент Боливии Моралес обвинил США в организации госпереворота в республике

Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о поддержке исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес свидетельствует о причастности Вашингтона к смене власти в южноамериканской республике. Такое мнение в среду высказал бывший боливийский лидер Эво Моралес.

«Поддержка Аньес со стороны Трампа — это еще одно доказательство того, что Соединенные Штаты организовали государственный переворот в Боливии», — написал он в Twitter. При этом экс-глава государства отметил, что «если Трамп осудит насилие, то Аньес, [один из лидеров оппозиции Луис Фернандо] Камачо и [соперник Моралеса на октябрьских выборах президента Карлос] Меса наверняка прислушаются и положат конец репрессиям и политическому преследованию».

Трамп во вторник в своем Twitter сообщил, что «поддерживает Аньес, так как она работает над тем, чтобы обеспечить мирную передачу власти посредством проведения свободных выборов».(ТАСС)