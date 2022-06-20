Информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин только сейчас стал агрессивнее, неправдива.

Российский лидер был агрессивным еще в 2006 году, рассказал в интервью The Daily Telegraph Гордон Браун, который в 2007-2010 годах был премьер-министром Великобритании.

Экс-чиновник поделился, что в 2006-м впервые встретился с президентом РФ, и тот ему угрожал.

«…Меня усадили на очень низкий стул. Так, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Он довольно низкий мужчина и носит на ногах эти повышенные каблуки. Вот он вынимает эти бумаги из досье и начал мне вслух читать все, что там было записано…», — заявил собеседник.

По мнению Брауна, Путин как бы пытался произвести впечатление, что знает о нем больше, чем он сам.

«Поэтому, когда некоторые говорят, что Путин изменился и стал более агрессивным только сейчас, то я могу вам сказать, что он был агрессивен еще тогда и угрожал мне», — поделился экс-премьер. (УНИАН)