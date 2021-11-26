Заседание суда по делу бывшего премьер-министра Армении Вазгена Манукяна перенесено на 7 февраля 2022 года, сообщает «Спутник-Армения».

В ходе заседания Манукян заявил, что отвергает предъявленное ему обвинение в призывах к свержению конституционного строя в стране. Он добавил, что сторона обвинения вырвала его слова из контекста и выстроила свои аргументы на основе отрывочных высказываний.

«Я своей вины не признаю, а обвинение – тем более», – сказал Манукян.

Напомним, Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 (публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя) Уголовного кодекса Армении. Согласно материалам дела, Манукян выступил с подобными призывами в ходе митингов оппозиции 12-го, 20-го и 26 февраля 2021 года. В ходе митинга 20 февраля политик огласил два плана, разработанных оппозицией. Так называемый план «А» предусматривал разъяснительные работы с гражданами, силовиками, депутатами. План «Б» — быстрый захват власти. Защита оппозиционера считает дело политически мотивированным.