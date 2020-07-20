Экс-посол Ирана: «В Иране очень многие изъявят желание воевать на стороне Азербайджана»

Как было воспринято в Иране обострение ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном в Товузском направлении? Какую позицию занимает Иран в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, а также — почему Иран считают проармянской страной, рассказал в интервью # экс посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани.

— Как в Иране оценили последнее обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе? Какая реакция была в Тегеране?

— Позиция Ирана по армяно-азербайджанскому конфликту остается неизменной, и она основывается на принципе территориальной целостности Азербайджана. Тегеран оба государства призывает урегулировать конфликт переговорным путем. Иран предлагает свою посредническую миссию, как и в 90-х годах. Тогда были переговоры между Ягубом Мамедовым и Тер-Петросяном при посредничестве президента Ирана Рафсанджани, но эти переговоры не увенчались успехом. После этого в Азербайджане произошел ряд политических событий, а Армения открыто пользовалась поддержкой России и без ее помощи не могла бы добиться успехов. Наконец, в 1994 году, были подписаны бишкекские соглашения, но МГ ОБСЕ так и не смогла добиться результата, хотя и были проведены ряд важных встреч на разных уровнях. Были встречи также по инициативе российской стороны, самой яркой из которых была казанская, но и она не дала результатов, потому что международные посредники не хотели, чтобы этот конфликт был урегулирован справедливо в рамках территориальной целостности Азербайджана.

По сегодняшний день все три страны-сопредседателя используют данный конфликт в своих корыстных целях, и они же не допускают Азербайджан решить его военным путем в рамках резолюций СБ ООН.

— Махмуд Вазеи во время последних военных действий написал ряд сообщений на официальной странице Twitter, а МИД Ирана сделал заявления, поддерживающие территориальную целостность Азербайджана. Означает ли это, что официальный Тегеран выступает на стороне Азербайджана в этом конфликте?

— Позиция Ирана основывается на международном праве, которое поддерживает принцип территориальной целостности Азербайджана. В целом, и Азербайджан и Армения всегда были удовлетворены позицией Ирана, в то же время, азербайджанское общество всегда требовало от Ирана большей активности и более проазербайджанской позиции, и это мы видели всегда.

Я долгое время работал в Азербайджане и всю ситуацию знаю хорошо. Даже после того, как я завершил свою дипмиссию в Азербайджане, всегда интересуюсь ситуацией в регионе. Ни армяне, ни даже международные посредники не хотят освобождения территории, а с другой стороны — Азербайджану не дают самому вернуть свои территории. Поэтому данный конфликт находится в замороженном состоянии на протяжении долгого времени.

Азербайджанский народ в ходе последних товузских событий поддержал боевые действия и решения правительства. На самом деле это придаст официальному Баку уверенности для ведения наступательной дипломатической политики на переговорах. Президент Азербайджана постоянно критикует работу МГ ОБСЕ, потому что так дальше не может продолжаться, беженцы должны вернуться в свои родные дома.

Как мы видим, страны СБ ООН не заинтересованы в урегулировании данного конфликта, особенно Россия. Для того, чтобы не терять свое влияние на постсоветском пространстве, она везде создала подобные конфликты, в том числе в Азербайджане. Россия не дает Армении вести независимую политику. Даже Пашинян, который не является человеком Кремля, сейчас столкнулся с большими проблемами и не может вывести свою страну из-под влияния Москвы. Тем не менее, сегодня можно сказать, что данный конфликт переговорами не решить.

— Ряд экспертов считают Иран проармянской страной. Как вы считаете, почему?

— Всегда определенные силы пытались показать Иран проармянской страной. Да, у Ирана открыты границы с Арменией, и две соседние страны имеют торговые отношения, но ведь товарооборот между Турцией и Арменией не меньше, чем между Тегераном и Ереваном, несмотря на то, что границы Турции с Арменией закрыты. Между тем, у самой Турции имеются проблемы с Арменией, и армяне имеют территориальные претензии к Турции, есть вопрос «геноцида армян». Даже Анкара и Ереван одно время пытались решить свои проблемы и подписали женевские соглашения, но потом эти переговоры провалились.

Мы, конечно, понимаем требования и позицию азербайджанцев в вопросе отношений Ирана и Армении, и тот факт, что Иран и Армения имеют открытые границы и торговые отношения многие воспринимают как поддержку Ираном Армении. Между тем, Тегеран не оказывает никакой военной поддержки Еревану и никогда этого не делал, в то время как Иран имеет военно-торговые отношения с Арменией. То, что в Азербайджане требуют от Ирана несколько иной позиции по данному вопросу вполне понятно, потому что страны связаны общей историей и культурой. Но это политика, и если бы ирано-азербайджанские отношения вышли бы на стратегический уровень развития, Тегеран минимизировал бы отношения с Арменией. Но как мы видим, отношения двух стран не вышли на такой уровень по определенным причинам. Да, страны имеют общие культурные традиции, но в политической плоскости иной уровень отношений.

— Несколько месяцев тому назад в армянском сегменте соцсетей было опубликовано видео, на котором видно, как грузовые машины с иранскими номерами везли продукты на оккупированные территории Азербайджана. Это событие вызвало резонанс в обществе, поскольку свидетельствовало о товарообороте с сепаратистским режимом. Как вы объясните этот факт?

— Если честно, я не встречал эту новость. Во всяком случае, если это так, то МИД Азербайджана должен был обратиться в МИД Ирана для разъяснения ситуации. Естественно, если подобное и было, то это, безусловно, противоречит всем международным нормам и позиции Ирана.

Я желаю, чтобы Азербайджанское государство стало сильнее и смогло освободить свои территории, восстановив справедливость и вернув беженцев в свои дома. Эта ситуация не обходит стороной и иранский народ, потому что когда накаляется обстановка на линии соприкосновения войск или на границе, в Иране не только местные азербайджанцы, но даже и персы изъявляют желание стать добровольцами и воевать на стороне Азербайджана.

Если Азербайджану будет нужно, и Иран даст согласие, уверен, что очень многие иранцы изъявят желание воевать на стороне Азербайджана. Да, большие силы, в том числе и Россия, будут против этого, но даже они бессильны перед волей народов. Желаю Азербайджану скорейшей победы, победе азербайджанского государства в Иране будут рады.