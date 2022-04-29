Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер приговорен к 2,5 годам тюремного заключения. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, спортсмен обвиняется в том, что сокрыл €3 млн в активах и кредитах для избежания выплаты по долгам. Экс-теннисист был объявлен банкротом пять лет назад. Тогда он не смог выплатить кредит за дом в Испании.

Ранее утверждалось, что Беккер сокрыл €1,13 млн от продажи автомобильного дилерского центра. Следствие утверждает, что он не задекларировал собственность в Германии, долю в квартире в Челси, а также скрыл кредит в размере €825 тыс.

Борис Беккер — победитель шести турниров Большого шлема, двукратный обладатель Кубка Дэвиса, олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде. В 2003 году избран в Международный зал теннисной славы. Кроме того, Беккер — четырехкратный лауреат премии «Спортсмен года в Германии».