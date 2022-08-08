Бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля подозревают в госизмене за разрешение на размещение российского флота в Крыму, сообщает Государственное бюро расследований.

Его обвиняют в подписании «Харьковских соглашений» 2010 года, которые продлили срок пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.

В то время Ежель был адмиралом и главнокомандующим ВМС страны. По мнению правоохранителей, он должен был понимать риски пребывания российского флота на территории Украины. Однако он согласовал весь пакет документов.

«Из-за этого были созданы условия для продления пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Бывшего министра обороны подозревают в государственной измене, совершенной по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ).