Экс-министр Молдовы: Атаки против мирного населения — нарушение межправа

Бывший министр экономического развития Молдовы Кирилл Габурич направил письмо Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву cо словами поддержки после ракетной атаки ВС Армении на Гянджу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

«В состоянии шока я наблюдаю продолжающиеся обстрелы и гибель мирных жителей в Гяндже, среди которых есть и дети.

Несмотря на резолюции Совета безопасности ООН 822, 853, 874 и 884, принятых более 30 лет назад, ничего не изменилось. Эти атаки против мирного населения Азербайджана и гражданских объектов представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права».