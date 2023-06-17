Экс-игрок каталонской «Барселоны» Сеск Фабрегас поделился мнением о футболисте сборной Аргентины Лионеле Месси, передает Goal.

«Кто, на мой взгляд, величайший игрок всех времен? Месси. Он неповторим. Не думаю, что в ближайшее время мы увидим подобного ему игрока», — сказал Фабрегас.

3 июня Месси провел последний матч в составе «ПСЖ», выйдя на поле против «Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента.

15 июня Месси установил личный рекорд, забив самый быстрый гол в карьере. В матче против сборной Австралии он отличился на 80-й секунде. В том матче Аргентина победила со счетом 2:0.