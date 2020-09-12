Экс-глава WADA Фейхи умер на 76-м году жизни

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джон Фейхи умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

«С глубокой печалью Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщает о кончине бывшего президента, достопочтенного Джона Фейхи, который умер в Австралии в возрасте 75 лет», — говорится в сообщении.

Адвокат по профессии, в 1984 году он был избран членом парламента в Новом Южном Уэльсе (Австралия) по 1996 год, до избрания в национальный парламент он входил в парламент штата Новый Южный Уэльс, после чего занял пост министра финансов Австралии, проработав в должности около шести лет.

Фейхи был вторым президентом WADA после британца Ричарда Паунда, проработав во главе организации с 2008 по 2013 год. За время своего пребывания в должности он наладил ряд ключевых партнерских отношений, в частности с фармацевтической сферой и правоохранительными органами по всему миру, включая Интерпол.

«Джон был превосходным президентом организации и выдающимся человеком. Он строго придерживался своих ценностей и всегда действовал в интересах WADA и чистого спорта. Он был отличным лидером, чиновником и джентльменом, всем, кто работал с ним в WADA, будет его не хватать», — сказал генеральный директор агентства Оливер Ниггли .

Сообщается, что в начале заседания исполкома WADA в понедельник, 14 сентября, память Фейхи почтут минутой молчания (iz.ru)