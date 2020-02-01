Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в «состояние клинической смерти», превратившись в инструмент для «заигрываний» с Россией, что обошлось ей очень дорого. Об этом написал на своей странице в Facebook 31 января бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию. К публикации он прикрепил отрывок из советского мультфильма «Приключения Буратино», на котором жаба проверяет пульс на деревянной руке Буратино, находившегося без сознания, и констатирует, что «пациент скорее жив, чем мертв».

«Теперь ПАСЕ в состоянии клинической смерти, но прекращать бороться не стоит. Добиться того, чтобы наше мнение там всегда присутствовало, поддерживать дружбу с друзьями и сделать жизнь невыносимой для российской делегации — всё это возможно. И последовательно доставать Россию по поводу невыполнения резолюций ПАСЕ — тоже», — считает Климкин.

Экс-министр также остался недоволен тем, что вице-спикером ассамблеи избрали депутата Госдумы Петра Толстого. Политик назвал это решение «пощечиной самому себе».

ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме 29 января. Накануне глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комитет ассамблеи по мониторингу обязательств на заседании рекомендовал ратифицировать российские полномочия в полном объеме.

27 января депутаты ассамблеи оспорили полномочия российской делегации. Инициатором выступил член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис, по словам которого в России не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Россия лишилась права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за присоединения Крыма в 2014 году. Тогда Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

В июне 2019 года ассамблея утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации. Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. В январе 2020 года Верховная рада Украины одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее, позже полномочия делегации были утверждены (iz.ru).