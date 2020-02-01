Экс-генпрокурор Украины назвал сына Байдена наркоманом

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин назвал сына бывшего вице-президента США Джо Байдена  Хантера Байдена наркоманом. Об этом он заявил во время разговора с личным адвокатом Дональда  Трампа Рудольфом Джулиани , которое опубликовано на You Tube.

Джулиани спросил, располагал ли Хантер Байден необходимой профессиональной квалификацией, когда был назначен в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.

«Нет, у него не было никакой квалификации. Если посмотреть его автобиографию и что он делал — он просто наркоман и алкоголик», — заявил Шокин.

Ранее экс-генпрокурор заявил, что подозревает Джо Байдена в причастности к покушению в сентябре 2019 года, когда Шокина отравили ртутью. Он также утверждал, что был вынужден прекратить расследование о незаконной деятельности Burisma под давлением, которое оказывали США.

Джо Байден считается главным соперником Трампа на президентских выборах в 2020 году (lenta.ru)

| 2020-02-01T15:55:12+00:00 1 февраля 2020, 15:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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