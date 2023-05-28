Турецкая оппозиция намерена продолжать развивать отношения с Россией, являющейся одним из главных партнеров Турции. Об этом заявил в воскресенье журналистам оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу при голосовании во втором туре президентских выборо

«Турция является страной, у которой на протяжении веков сформировалась традиция государственности в этом регионе. Все эти столетия Турция уделяла внимание построению особых отношений с соседями. Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк говорил: «Мир дома, мир во всем мире». И в этом контексте мы хотим, чтобы Россия была одним из самых крупных наших союзников. Наша команда (объединенная оппозиция — прим. ТАСС) принципиально настроена укреплять отношения с Россией, вести с ней внешнюю политику на самом высоком уровне и выстраивать отношения на базе подходящего и Турции, и России сотрудничества», — сказал Имамоглу.

Он отметил, что оппозиция выступает «не за дрязги, вражду, а за поиск компромиссов со всеми соседями и создание в регионе присутствия Турции мирной атмосферы». С Россией, по его словам, «отношения должны выстраиваться на базе консультаций, поиска взаимной выгоды, взаимного учета интересов.

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