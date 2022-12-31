В День солидарности азербайджанцев мира в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Лачын.
В беседе с находящимся на месте событий сотрудником Report экоактивисты передали всем азербайджанцам поздравления с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.
Они отметили, что будут продолжать акцию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
Участники акции в очередной раз заявили, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.
Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 20 дней.