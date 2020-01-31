«Эхо советского Азербайджана» представят в Москве

В Государственном музее Востока в Москве 5 февраля открывается выставка «Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат».

Организаторы вернисажа — Министерство культуры России, Азербайджана, музей Востока и Азербайджанский национальный музей ковра.

В интервью # один из кураторов выставки, директор Музея ковра Ширин Меликова рассказала, что центральное место в экспозиции займут ковры и вышивки 1920–1970-х годов с изобразительными мотивами советского периода из собрания Азербайджанского национального музея ковра и Государственного музея Востока.

Всего в экспозиции будет представлено 40 экспонатов. Экспозиция расскажет о феномене влияния исторических катаклизмов на декоративно-прикладное искусство.

«Все экспонируемые произведения в свое время служили действенными инструментами политической пропаганды. Сейчас они воспринимаются отстраненно, и идеологическая окраска трактуется как прецедент, воплотившийся в древних ремеслах – ковроткачестве и вышивке. Несомненно, на сюжеты, связанные с революционными событиями и входившими тогда в жизнь советскими реалиями, сильное воздействие оказал политический плакат», — говорит Ш.Меликова.

По ее словам, можно говорить также о разнообразных влияниях от восточной миниатюры, традиционных намазлыков, каджарского искусства до изобразительного искусства, получившего мощное развитие в Азербайджане в XX веке, а также книжной графики и театральных афиш.

Агитационные образы создавались на основе вековых традиций классических азербайджанских ковров и вышивок с их характерными орнаментами и колоритом. Мастера-ковроткачи не боялись экспериментировать, используя новые для них образы и формы выражения, создавая красивые, монументальные экземпляры. В то же время они продолжали выпускать традиционные ковры, что происходит в Азербайджане и по сей день.

Выставка продолжит свою работу до 1 марта.