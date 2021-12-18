Представлено 21-е издание проекта Xalq Əmanəti. На этот раз проект посвящен творчеству видного азербайджанского художника Шамо Абасова (1955-2014).

В галерее Халг Банка состоялась презентация художественного альбома и открытие выставки работ художника, сообщает #. В альбом вошли многочисленные керамические работы, образцы графики, произведения живописи мастера, описаны этапы его жизни и творчествa.

Экспозиция работ художника открыта для посетителей c 18 декабря в Главном офисе Халг Банка. Вход – свободный.

Шамо Абасов родился в 1955 году в городе Джабраил. В 1970-74 годах обучался в художественном училище имени А.Азимзаде. Получил блестящее образование на факультете керамики Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.Мухиной (1978-84). С 1986 года стал членом союза художников Азербайджана и СССР.

Презентация альбома состоялась в художественной галерее банка. К сожалению, карантинные меры внесли некоторые коррективы, и на презентацию было приглашено ограниченное количество гостей, среди которых — члены семьи, близкие друзья и коллеги художника, известные живописцы и общественные деятели.

В экспозицию вошли необыкновенно яркие керамические работы и живопись Шамо Абасова.

Ведущая вечера Диляра Салим, поприветствовала гостей и поздравила всех с выходом в свет очередного художественного альбома под лейблом «Халг Аманаты».

Сделав краткий экскурс в жизненный путь художника, ведущая передала слово Народному художнику Фархаду Халилову. Глава Союза художников поделился очень теплыми воспоминаниями о Шамо Абасове, высоко отметил его человеческие и профессиональные качества.

«Очень жаль, что Шамо покинул нас так рано, в самом расцвете сил и творчества. Он обладал своим, неподражаемым почерком. Его ни с кем не спутать, его произведения узнаваемы среди тысяч полотен», — сказал Халилов.

Народный художник Гусейн Хагвердиев рассказал о годах молодости, как они с Шамо Абасовым учились в Ленинграде, о тернистой судьбе художника – «может он телом и казался слабым, но был по характеру мужественным и волевым человеком. Завершив учебу, Шамо вернулся в Баку. У него не было квартиры. Он жил то в мастерской, то в общежитии. Неустанно работал, был очень плодотворным художником и оставил огромное наследие»,- рассказал мастер.

Автор текста альбома искусствовед, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова рассказала о принесшей художнику широкую известность карабахской серии работ.

«Шамо Абасов в результате армянской агрессии потерял родные края. Дом, в котором он родился и вырос, был разрушен захватчиками. Он тяжело переживал оккупацию и создал целую серию, посвященную вынужденным переселенцам. И когда мы работали над книгой, победоносная азербайджанская армия освободила оккупированные земли, вырвав из когтей врага его родной Джабраил. Жаль что он не увидел этого, но уверена его душа радовалась в эти дни», — рассказала Ш.Меликова.

Искусствовед Эльданиз Ибрагимов больше говорил о простоте и человеколюбии художника:

«Я был частым гостем в мастерской Шамо Абасова, но такое разнообразие его работ, красок и образов увидел впервые. Обращает внимание простота и в то же время самодостаточность его образов — ведь все гениальное просто. Он был очень дружелюбным ко всем окружающим. Его позитивная аура проглядывает сквозь краски его произведений. Шамо был добр ко всем и опасался кого-то обидеть. Думаю, поэтому мы часто встречаем в его творчестве похожие друг на друга образы», — рассказал он.

Проректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор Салхаб Мамедов рассказал о роли и значении Шамо Абасова в истории азербайджанского изобразительного искусства. Он подчеркнул важность изучения современной молодежью творчества наших мастеров кисти и отметил значительную роль проекта Халг Аманаты:

«Эти альбомы давно стали настольными книгами искусствоведов, по ним наши студенты изучают национальное искусство, благодаря им о богатстве нашей культуры узнают за рубежом» — подытожил Салхаб Мамедов.

Члены семьи — супруга художника Ирада ханум и сын Тургут поблагодарили творческую группу Халг Аманаты и Халг Банк за столь бесценный подарок памяти мастера и большой вклад в развитие национальной культуры Азербайджана.

Шамо Абасов один из самобытных мастеров современной школы живописи Азербайджана. В начале своего творческого пути он успешно занимается декоративной керамикой. Своим успешным участием в международных творческих группах, симпозиумах и выставках, он завоевывает любовь ценителей и получает признание специалистов. Спустя годы, он вновь вернется к своей любимой живописи и завоюет славу уже как живописец Шамо Абасов.

В картинах художника отражен мир, полный иллюзий, таинственных грез и воспоминаний. Его полотна дышат национальным колоритом. Абшеронские типажи, ставшие визитной карточкой его творчества, женские образы, юмор и ирония его добрых, светлых и несколько простодушных героев уводят зрителя в абстрактный и таинственный мир художника. Он прожил короткую, но очень плодотворную жизнь. Шамо Абасов скончался 7 мая 2014 года в Баку.

Альбом издан в прекрасном полиграфическом исполнении на 388 страницах. В издание вошли многие работы, исполненные художником в разных жанрах на разных этапах творчества.

Произведения Шамо Абасова хранятся в Азербайджанском национальном музее искусств, Азербайджанской государственной картинной галерее, Министерстве культуры Российской Федерации, Государственной Третьяковской галерее, Музее прикладного искусства им. Штиглица, Международном музее керамики, в местных и зарубежных частных коллекциях.

Проект «Халг Аманаты», осуществляемый ОАО «Халг» Банк с 2010 года, служит делу сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках — азербайджанском, английском и русском, дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана безвозмездно. За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Таги Тагиева, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Алекпера Рзакулиева, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; вышли в свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, полное собрание сочинений Мирза Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках, книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, а также трехтомник «Антология ашугской литературы».