Можно долгими часами говорить о масштабе феноменальной личности и выдающихся заслугах общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Сегодня, в день памяти выдающегося лидера и спасителя азербайджанского народа, мы еще раз с чувством глубокой признательности вспоминаем итоги его кипучей и плодотворной деятельности во имя Азербайджана.

Вся его жизнь была посвящена созиданию во имя Азербайджана. Лейтмотивом всей жизнедеятельности Гейдара Алиева была забота о своем народе. Каждое мгновение его жизни является примером верного служения народу, который беззаветно он любил. Он всегда гордился, что является азербайджанцем. Любовь к Азербайджану он бережно и вдохновенно нес всю свою жизнь и доказывал это не только словами, но и своей кипучей и яркой деятельностью.

Он без колебаний предпринимал требующие большого мужества шаги во имя того, чтобы пролитая за свободу кровь не оказалась напрасной, государство снова не потеряло независимость. Именно благодаря мудрым решениям и несокрушимой воле Гейдара Алиева враги Азербайджана не смогли добиться своих грязных намерений. С его приходом к власти в самый ответственный и решающий момент истории независимость Азербайджана приобрела вечный и необратимый характер. Наметив четкую программу работ на предстоящие десятилетия, мужественная решительность, политическая дальновидность и мудрая стратегия Гейдара Алиева заложила основу успехов современного Азербайджана на международной арене. Наша страна смогла занять свое достойное место в мире, благодаря самоотверженности, титаническим усилиям, масштабности поставленных целей и осуществлению трудновыполнимых задач.

Гейдар Алиев крепко стоял у руля власти в самые сложные и драматические периоды, когда решалась судьба Азербайджана. Благодаря ему корабль нашей государственности успешно пережил бурю многочисленных испытаний и продолжает свое плавание благодаря выбранному курсу.

Он оставил неизгладимый след в истории Азербайджана, предопределив дальнейшее развитие страны на многие десятилетия. В этом заключалась уникальность и гениальность Гейдара Алиева. Его мудрые и дальновидные решения составляют фундамент прошлого, настоящего и будущего Азербайджана. Его имя стало подлинным символом Азербайджана, исторического развития и необъятности духовного наследия азербайджанского народа. Его неустанная деятельность была освящена постоянным стремлением сделать Азербайджан страной достойной подражания и восхищения.

Гейдар Алиев по праву считается архитектором и строителем нового Азербайджана. Во многом благодаря его усилиям как президента Азербайджана, воззваниям и обращениям к азербайджанцам, проживающим во всех уголках земного шара, наши соотечественники заметно активизировали свою деятельность, направленную на распространение и укрепление престижа страны за рубежом, изучение ее истории, культуры и религии.

Его самоотверженные идеи позволили по-новому осмыслять такие важные ключевые понятия как национальная идея и национальное самосознание, культура нации укрепив мировоззренческую основу азербайджанцев и заложив программу дальнейшего развития Азербайджана.

Неоценимый и уникальный вклад Гейдара Алиева в становление азербайджанской государственности и стабилизацию общемировых процессов, установление мира на Южном Кавказе и на всем постсоветском пространстве получили достойное признание во всем мире.

Несмотря на то, что Гейдара Алиева нет с нами его бессмертные идеи продолжают побеждать время, а летопись развития нашей страны пополняется яркими страницами благодаря неустанной деятельность достойного продолжателя политического курса общенационального лидера, выполняющего сокровенную мечту – превращение независимого Азербайджана в мощную страну.