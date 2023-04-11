Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал подготовить до 40 000 ракет для тайной отправки в Россию, сообщает The Washington Post со ссылкой на «утекшие» в сеть секретные документы Пентагона.

Президент Египта поручил чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет во избежание проблем с Западом. Также упоминаются и поставки для России снарядов и пороха. В переписке египетских чиновников говорится, что Россия «готова купить что угодно».

Анонимный представитель правительства США заявил, что не было никаких доказательств подобных поставок. «Мы не видели, чтобы это произошло», — сказал он. МИД Египта отрицает переговоры. «Мы должны серьезно пересмотреть наши отношения», — сообщил сенатор и член комитета Сената по международным отношениям и финансированию Крис Мерфи. США предоставляет Египту более $1 млрд в год в качестве помощи для обеспечения безопасности. (moscowtimes.ru)