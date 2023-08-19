Египет намерен выступить с просьбой о вступлении в БРИКС на предстоящем саммите объединения, который состоится 22-24 августа в ЮАР, и рассчитывает на поддержку России в этом вопросе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель Египетского совета по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби.

«Египет примет участие в саммите БРИКС во вторник, который пройдет в ЮАР, и выступит с просьбой о вступлении в объединение. Египет рассчитывает на поддержку России в этом вопросе», — сказал аль-Ораби.