«Эффект бумеранга» — Система бьет по своему создателю его же оружием

Ситуация со свадьбой внучки Рамиза Мехтиева во время карантина переросла из простого нарушения карантинного режима в политико-идеологическую борьбу. Началась целая кампания травли, и вопрос перерос из нарушения карантина в главу «пятой колонны» Кремля в Азербайджане.

Казалось бы, человек нарушил режим карантина, пусть заплатит штраф и на этом точка, но нет, тут и десятикратным штрафом не обошлось. Свадьба превратилась в «Варфоломеевскую ночь» для одного из влиятельных политических кланов страны. Но если во Франции 16 века всех гугенотов просто перерезали, то тут началась массовая медийная атака. В отличие от Франции местные «гугеноты» оказались предателями «общего дела» и быстро сдали своего лидера, и сами же начали его линчевать. Даже обидно как-то…

Но мое внимание во всей этой истории привлекла не сама свадьба, не массированные обстрелы со всех сторон Рамиза Мехтиева, а то, как он защищается. За последние два дня он написал две статьи, которые нельзя найти в правительственных местных СМИ, только в отдельных оппозиционных медиа ресурсах и на сайте Академии наук. До чего дошло дело, что научно-академический сайт превратился в площадку собственной защиты. Однако и в этом есть своя польза, многие узнали, что у нас, оказывается, есть сайт у Академии наук — большое достижение. Кстати посещаемость сайта за последние два дня больше, чем у 80% всех информационно-аналитических ресурсов страны.

Если же говорить о статьях академика, то первая – это скорее теологическая статья, больше похожая на хутбу, где он взывает к морально-этической и божьей справедливости. По сути, академик в своей первой статье ставит тезис из Библии, когда Иисус пришел на казнь блудной женщины и сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в неё камень». Иными словами, Мехтиев в своей статье дает понять, что «вы все те, кто сейчас «бросает камни» в меня, не имеете на это моральное право, ибо вы не лучше, чем я».

Не согласиться с академиком трудно, тут он прав. Чего стоит только Сиявуш Новрузов, тот самый, что сначала заявил: «хорошо и сделал, что пошел на свадьбу» (внучки Рамиза Мехтиева), а потом обвинил Мехтиева во всех грехах, начиная с того, что тот соврал насчет разрешения президента, и, заканчивая уже тем, что академик был против Новрузова и препятствовал его бурному карьерному росту. Хотя все знают, что Новрузов добился всего только благодаря «справедливой» системе политустройства, автором которой является академик, но сейчас не об этом.

Во второй же статье, господин Мехтиев, угрожает уже не божьей карой, как в первой, а государственными законами и статьями уголовного кодекса. Поименно перечисляет всех чиновников, депутатов, журналистов, экспертов, которые называют его «главой прокремлевской пятой колонны» и говорит о том, что готов с ними судиться.

Вот тут начинается самое интересное. Азербайджан сейчас вступил в пострамизовский период, где еще многие правила игры и, вообще в целом механизм госустройства, остался от самого Мехтиева. «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки», говорится в Коране. Эта система травли была создана самим господином Мехтиевом, а сейчас она обернулась против него самого. Примерно таким же методом эти же чиновники, депутаты и журналисты получали от его конторы тезисы против тех или иных опальных чиновников. Сейчас же эта система — его оружие — обернулась против него самого.

За свое «чистое имя» он готов судиться со своими обидчиками. Но проблема в том, что и азербайджанская судебная система, в формировании которой он лично принимал участие, тоже будет работать против него. Потому что она не подразумевает принятия справедливого решения, если на то нет политического указа сверху.

Я, конечно, против любого вида политической травли и клеветы, но ничего не поделаешь, «ибо что посеешь, то и пожнешь» (Библия, Галатам 6:7).