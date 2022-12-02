Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.

Как передает #, об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

Адвокат также сообщил, что виделся со Сноуденом накануне и отметил, что у него все хорошо.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года. В конце октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.