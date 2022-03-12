Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пропагандисты Кремля также будут отвечать за военные преступления РФ. Об этом он сказал в очередном видеообращении, передает Грузия Online.

Президент напомнил, что вчера оккупанты обстреляли роддом и детскую больницу в Мариуполе, в результате чего было ранено 17 человек (женщины, дети, медики) и погибло трое (среди них один ребенок – девочка).

По словам Зеленского, на российском телевидении вспомнили эту тему.

«Она была у них на ток-шоу, но ни слова правды не сказали. Россиянам соврали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме — женщин и детей. Россиянам соврали, что якобы там засели националисты… Они врут уверенно, как и всегда», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что «военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их прикрывают».

«Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как и все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем всё, чтобы ее конфисковали везде, где бы она ни была. Вы же любите богатую жизнь, благополучные страны? У вас этого больше не будет, и это только начало», — добавил он. По словам Зеленского, пропагандистов обязательно привлекут к ответственности за соучастие в военных преступлениях.

«А потом, это обязательно будет, вас возненавидят граждане России. Все, кого вы сейчас ежедневно и много лет подряд обманываете. Когда они почувствуют последствия вашей лжи, почувствуют по своим кошелькам, по возможностям, которых становится все меньше, по украденному будущему российских детей», — сказал он.

Президент отметил, что война никогда не бывает изолированной, а всегда бьет и по жертве, и по агрессору.

«Агрессор просто позже это понимает, но всегда понимает и всегда страдает», — уточнил он.

Действительно, на что рассчитывают все эти полчища подкремлевских пропагандистов, ежедневно оправдывающих военные преступления руководства России? Это же не только те примелькавшиеся физиономии, которые можно постоянно наблюдать в эфире их основных федеральных телеканалов. Это и сотни газет, и радиопередачи, и многочисленные интернет-ресурсы. И все они на разные лады восхваляют «мудрую политику Путина», оправдывают его жуткую агрессию против Украины, и поливают грязью именно эту страну, которая сейчас под бомбежками теряет своих детей, женщин, стариков, не говоря уже о защитниках. Где они надеются укрыться, когда закончится вот эта война? Неужели надеются, что с режимом Путина так ничего и не случится, и они дослужат при нем, получая больше обычных граждан в подсанкционной, изолированной от нормального мира стране?

Своим мнением по этому поводу поделился с # Дмитро Золотухин, экс-замминистра информационной политики Украины, директор Института постинформационного общества, преподаватель Киево-Могилянской Академии:

— К сожалению, у меня нет ответа на вопрос о том, что движет людьми, которые владеют всей полнотой информации, но используют свою осведомленность, чтобы не только намеренно лгать, но и оправдывать геноцид мирного населения.

Директор вещания телеканала RT Антон Красовский, главред Маргарита Симоньян и фельдмаршал российской пропаганды, первый заместитель главы Администрации президента РФ Алексей Громов, как и сотни других бойцов российской пропаганды — прекрасно все понимают и имеют доступ к реальным фактам. Однако, тем не менее, по сети интернет распространяются заявления о том, что Украина, якобы, сама могла расстрелять роддом… Что в роддоме, якобы, не было рожениц, а вместо них сидели «националисты»… Что фотографии окровавленных молодых мам и тел погибших детей — это постановка для камер иностранных телеканалов…

Более того, жертвы авиаудара по роддому подвергаются буллингу в соцсетях. На их профили в соцсетях приходят боты и пишут в комментариях оскорбления.

Единственное логичное объяснение крайнего расчеловечивания сотрудников российской пропаганды — это их принадлежность к спецслужбам Российской Федерации. Все эти люди работают на российскую разведку под прикрытием журналистских корочек. Как и подобает путинским солдатам — они не видят никакого другого поведения, кроме выполнения приказов своего вождя. Симоньян вообще публично называет Путина «начальник», подчеркивая, что ни о какой журналистской независимости и свободе слова не может идти никакой речи.

Проблемой международного сообщества является то, что оно до сих пор не разработало инструментов наказания за преступления пропагандистов.

Единственным публичным процессом было осуждение бельгийца Жоржа Руджу, ведущего руандийского «Радио тысячи холмов», который был официальным голосом руандийского геноцида. Под звук его слов в Руанде было убито до 900 тысяч человек. В 2000-м Международный трибунал осудил его на 12 лет после того, как он признал свою вину.

В 2009-м итальянские власти освободили его досрочно, в нарушение международных процедур.

Как бы там ни было, на данный момент международное сообщество остается, практически, беззубым по отношению к этим гиенам войны, слетающимся на падаль и смерть.

Но я упорно работаю над тем, чтобы это изменить.