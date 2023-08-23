Вынесенная нами в заголовок английская пословица переводится как: «В гостях хорошо, а дома лучше». Но Вы, уважаемый читатель, вполне резонно зададитесь вопросом — ну да, все верно. Дома конечно лучше. Кто спорит. Но тогда почему в заголовок вынесен вопросительный знак. Неужто кто-то склонен подвергнуть сомнению такую прописную истину. Нет конечно. Но есть и такая пословица -«Хорошо там, где нас нет». Мы попытаемся разобраться чем движимы люди, пытающиеся всеми правдами и неправдами, даже ценой охаивания родной земли, покинуть свой дом.

Не секрет, что после обретения Азербайджаном независимости у граждан страны стали формироваться ожидания, cкорее ложные, чем наоборот, что уехав за рубеж, и в частности страны Западной Европы, они смогут благополучно обустроить свою жизнь. выдавая себя за преследуемых у себя на Родине по политическим, религиозным и иным мотивам.

Если, в 1990-е и начале 2000-х гг эти “методы” срабатывали и мигрантов-«беглецов» европейцы принимали и обеспечивали их минимальными условиями проживания, то где-то после 2010 г., когда Старый свет заполонили реальные беженцы из Сирии и других стран “арабской весны” и счет искателей убежища пошел на миллионы, в ЕС ужесточили миграционную политику.

Власти стран ЕС уже перестали верить на слово искателям легкой жизни. Теперь им предстояло на деле доказывать свою “гонимость”.

Но поскольку их “истории” были вымышлены, эти люди, чтобы “зацепиться” в Европе вынуждены были избрать путь охаивания своей страны, проводить протестные акции в различных городах континента с критикой властей Азербайджана. Однако «не все коту масленица». Европейские правительства стали массово репатриировать этих азербайджанцев на родину.

Некоторые упорствовали и стали создавать медиаресурсы в социальных сетях, где развернули систематическую пропаганду против своей страны в надежде, что это откроет им “зеленый свет» на пути в Европу. Такие “деятели” в итоге постепенно стали попадать под влияние недружественных Азербайджану политических центров и даже спецслужб отдельных стран.

В итоге эти лица стали скатываться на откровенную враждебную деятельность против Азербайджана. Как результат их выступления и публикации стали попадать в армянские ресурсы и СМИ, что и использовалось для очернения Азербайджана.

Некоторые же “беглецы” пошли другим путем, придумывая себе “легенды” о засылке их в Европу спецслужбами Азербайджана для “расправы” над “оппозиционными блогерами”. Но эти “истории” не имеют эффекта, поскольку ставят госорганы европейских государств в пикантную ситуацию. Признание ими “достоверности” версий искателей убежища потребует международного расследования, что может вызвать дипломатическую напряженность с Азербайджаном, что сейчас Европа, в свете так называемой СВО, проводимой РФ против Украины, позволить себе не может, так как нуждается в азербайджанских нефти и газе. Поэтому власти стран ЕС не связываются с такими лицами, тем более, что они не могут подкреплять свои утверждения вескими доказательствами. Этим “жертвам” отказывают в предоставлении убежища.

На все это конечно можно было и не обращать внимания, коль не было бы больно, да и обидно.

Для предотвращения превращения граждан Азербайджана в жертв провокаций враждебных сил, очевидно необходимо проведение профилактической работы через медиа. При этом было бы целесообразно проводить опросы и интервью среди лиц, депортированных из Европы о том, как с ним обращались власти стран пребывания, как содержали их в лагерях для мигрантов, пытались ли их использовать в провокационных целях против Азербайджана? С большой долей вероятности можно утверждать, что большинство откажется от публичных интервью и рассказов. Однако наверняка найдутся и те, кто поделится печальным опытом своей “политической эмиграции”.

Нам не хотелось бы, чтобы у читателя сложилось впечатление, что данным материалом мы пытаемся как бы показать ущербность всех тех, кто желает сменить место постоянного проживания. Каждый сам кузнец своего счастья. К тому же и мы сталкиваемся с проблемами у себя дома, и мы знаем все свои сильные и слабые места. И мы не приемлем несправедливость, попрание законов, правовой нигилизм, коррупцию, к сожалению, все еще имеющие место быть в нашем обществе. Но бегство, это не выход из положения. От себя не убежишь. Словом, мы не ставим под сомнение народную мудрость «East or West, home is best».

Не забывайте — «Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə Vətən yaxşı»!