ЕАЭС вредит экономическому развитию своих членов — Александр Сытин

Об итогах онлайн-саммита ЕАЭС, о том, насколько он себя оправдывает, а также как Россия справляется с экономическими последствиями коронавируса и как развивается ситуация с коронавирусом в Дагестане, рассказал в интервью # глава North&Eastern Europe Research Political Center Александр Сытин.

— В эти дни состоялся в онлайн режиме саммит ЕАЭС. Насколько этот формат в целом подтвердил себя как союз?

— С момента возникновения идеи о создании ЕАЭС в 2012 году я расценивал этот союз как абсолютно самоубийственную попытку возрождения СССР. Мне тогда довелось принимать участие в разработке идеи этого союза, и тогда же я сделал вывод о том, что с выдвижением этой идеи путинская Россия вступила в полосу кризиса. Моя точка зрения сейчас только укрепилась.

Несмотря на все разговоры об отсутствии в «союзе» политической составляющей, несмотря на все ссылки на европейский опыт, мне всегда было очевидно, что суть этого союза в ликвидации суверенитета бывших союзных республик и преодолении того, что Путин назвал величайшей геополитической катастрофой. Дальнейшие события — я имею в виду Украину — показали, что ситуация именно такова.

Затем в ЕАЭС всеми силами втянули Армению и Киргизию, пообещав их гражданам фактическое уравнение в правах с гражданами РФ на российской территории. В реализации «армянского» проекта мне также довелось принимать участие, и я помню, как республику заманивали в союз, доказывая, что альтернативы этому шагу не существует, несмотря на то, что тогда уже по разным данным против евразийской интеграции выступало от 40 до 50% населения Армении, причем это была наиболее передовая, образованная, городская часть населения, в первую очередь молодежь.

За 7-8 лет практически ничего не изменилось. Любая попытка проводить суверенную государственную политику неизбежно входит в противоречие с целями и установками союза и влечет за собой как минимум информационное, а, как правило, еще и экономическое, в первую очередь, давление в инфраструктурной и энергетической сферах. Мы отчетливо видим это на примерах Беларуси, отчасти той же Армении и, пока несколько в меньшей мере, Казахстана.

Вместе с тем, за прошедшее время стало очевидно, что ЕАЭС не просто вредит поступательному экономическому развитию его членов, но в первую очередь препятствует их вхождению и интеграции в любые другие выходящие за рамки ЕАЭС и, соответственно, интересы России блоки, тем самым подтверждая ту линию на возрождение принципов СССР, о которой я неоднократно писал и говорил.

— Насколько Россия справляется с коронавирусом и ее экономическими последствиями?

— В настоящий момент невозможно говорить о том, что Россия справляется с экономическими последствиями эпидемии, поскольку отсутствуют какие-либо реальные шаги, направленные на то, чтобы не допустить остановки экономики или ее перезапуск. Широко объявленные меры «помощи» правительства бизнесу таковыми считаться не могут, потому что бизнес должен работать, а не проедать государственные подачки, даже если считать, что такая помощь поступает равномерно и без сбоев всем, кто в ней нуждается.

С моей точки зрения, эпидемия неожиданным образом лишь обострила системный кризис российской государственности, обнажив ее вечный порок — неспособность к принятию крупных управленческих решений в новых сложных условиях. Меры борьбы с эпидемией сплошь и рядом оказываются неэффективными, вызывают растущее раздражение населения. Единственным позитивным последствием можно считать расширение прав регионов и региональных элит и, соответственно, ослабление вертикали власти, но сейчас мы наблюдаем лишь самое начало этого процесса и оценивать его последствия пока рано.

В целом же правительство реагирует на возникающие вызовы, оказавшись совершенно не в состоянии предпринимать какие-либо шаги на опережение ситуации. Лучшим примером здесь является Москва, где московское правительство увидело в антиэпидемических мерах возможность для реализации крупных, весьма затратных и совершенно бессмысленных мегамероприятий, сделав жизнь населения Москвы невыносимой.

— Сейчас многие СМИ и независимые эксперты говорят о ситуации в Дагестане. Насколько ситуация плачевна в этом регионе и какие меры предпринимает Россия?

— Что касается Дагестана, то очевидно лишь то, что правительство напугано происходящим. В информационном пространстве освещается лишь то, сколько денег и сил, в том числе со стороны МЧС и вооруженных сил, направлено на преодоление эпидемической вспышки. Что касается оправданности действий местных властей, то я не возьмусь из Москвы судить об их эффективности.