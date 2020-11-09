Джордж Буш-младший заявил, что Дональд Трамп имеет право добиваться пересчета голосов

Бывший президент США, республиканец Джордж Буш-младший заявил, что выборы, прошедшие в Соединенных Штатах, были честными, но действующий руководитель страны Дональд Трамп имеет право добиваться пересчета голосов.

Буш-младший отметил, что разговаривал по телефону с демократом Джо Байденом, который по оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах. По его словам, несмотря на политические разногласия, он считает Байдена «достойным человеком, который получил возможность возглавить и объединить нашу страну».

«Я хочу поздравить президента Трампа и его сторонников с упорной борьбой во время кампании. Он получил голоса более 70 млн американцев ― это выдающееся достижение в политической сфере», ― сказал республиканец.

При этом экс-президент заметил, что Трамп «имеет право добиваться пересчета голосов и подавать судебные иски, суд разрешит все спорные вопросы» и выразил уверенность в том, что выборы были в «полной мере справедливыми». (iz.ru)